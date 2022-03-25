Washington Post: в США не поняли, как санкции влияют на Россию

Белый дом рассматривает возможность введения санкций против "третьих стран" из-за того, что американским властям "неясно" влияние ограничений, которые уже ввели против России, заявили источники в администрации Штатов.

Согласно информации, в администрации президента США Джо Байдена не могут оценить влияние санкций на экономику России, при этом намерены усилить давление на Москву.

"Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными", — пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного собеседника в Белом доме.

О каких именно странах и санкциях идёт речь, собеседник не уточнил, как и то, когда будет обнародован этот пакет.