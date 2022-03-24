EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Сенатор Климов о санкциях против РФ: мы ничего ещё не сделали, а ЕС уже плохо

Мир

По словам сенатора Андрея Климова, санкции, которые Европа вводит против России, в первую очередь вредят самому Евросоюзу.

Сенатор Климов о санкциях против РФ: мы ничего ещё не сделали, а ЕС уже плохо

"В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали", — сказал Климов в беседе с URA. RU.

По мнению сенатора, положение ЕС пошатнулось ещё давно, после выхода из него Великобритании. А сейчас на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций ситуация в Европе стала только хуже.

"Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы еще ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили", — отметил представитель Совфеда.

Также Климов предупредил, что как следствие наложенных на Москву ограничений на поставки продуктов питания, топлива и удобрений Европу ждут печальные последствия в виде "огромного роста цен и голода".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции, которые уже вызвали многочисленные проблемы в мировой экономике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз андрей климов
Sberbank
Новости
У Невзорова, обвиняемого в распространении фейков, нашли недвижимость в Италии
Невролог рассказал, что стоить проверить при частых головных болях
В Британии обвинили Зеленского в поощрении нацизма: почти как ку-клукс-клан
Пушков дал объяснение Западу, зачем РФ перевела оплату за газ в рубли
NYT: США разработают план на случай применения Россией ядерного оружия
Вучич: оплата в рублях за российский газ принесёт "много-много новых проблем"
Куратор "Киберфронта Z": Украина усиливает кибервойну с Россией
Как снизить сахар в крови, рассказали американские врачи
Вирусолог рассказал о главной опасности биологических разработок США на Украине
Саакашвили-шоу в суде: "Слуга народа" и судьба Украины, как аргументы защиты
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции
Мир. Новости мира
Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции
Последние материалы
Вучич: оплата в рублях за российский газ принесёт "много-много новых проблем"
Куратор "Киберфронта Z": Украина усиливает кибервойну с Россией
Как снизить сахар в крови, рассказали американские врачи
Вирусолог рассказал о главной опасности биологических разработок США на Украине
Саакашвили-шоу в суде: "Слуга народа" и судьба Украины, как аргументы защиты
Японцы не поняли, как платить за газ из России рублями: "Зачем это?"
GT: США и Евросоюз могут рассориться из-за российской спецоперации на Украине
Сенатор Климов о санкциях против РФ: мы ничего ещё не сделали, а ЕС уже плохо
Баширов объяснил, как решение продавать газ за рубли может привести к развалу ЕС
Найдены доказательства обучения бойцов ВСУ британскими инструкторами с 2018 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников