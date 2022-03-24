Сенатор Климов о санкциях против РФ: мы ничего ещё не сделали, а ЕС уже плохо

По словам сенатора Андрея Климова, санкции, которые Европа вводит против России, в первую очередь вредят самому Евросоюзу.

"В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали", — сказал Климов в беседе с URA. RU.

По мнению сенатора, положение ЕС пошатнулось ещё давно, после выхода из него Великобритании. А сейчас на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций ситуация в Европе стала только хуже.

"Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы еще ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили", — отметил представитель Совфеда.

Также Климов предупредил, что как следствие наложенных на Москву ограничений на поставки продуктов питания, топлива и удобрений Европу ждут печальные последствия в виде "огромного роста цен и голода".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции, которые уже вызвали многочисленные проблемы в мировой экономике.