Новак предрёк Евросоюзу бензин и дизтопливо по карточкам

Санкции со стороны государств, входящих в Евросоюз, которые направлены против российских нефтяных компаний, могут привести к существенной дестабилизации рынка ЕС автомобильного топлива, сообщают "Ведомости" со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

По его словам, ситуация может закончиться введением в Евросоюзе нормирования потребления топлива.

"Доля экспорта российских энергоресурсов на мировом рынке составляет около 20% от мирового уровня торговли. Очевидно, что без российских углеводородов на мировых рынках углеводородов случится коллапс, рост цен на энергоресурсы, последствия которых абсолютно непредсказуемы", — заявил вице-премьер.

Как отметил Новак, запасы дизельного топлива в Европе находятся на минимальном уровне с 2008 года и на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. Берлин уже зафиксировал рост цен на дизельное топливо на 40%.

Вице-премьер напомнил, что запрет на поставки в США нефти и нефтепродуктов из России разогрел цены в этой стране, где с начала года стоимость моторного топлива подскочила на 19%.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Евросоюз ввёл суровые антироссийские санкции, которые имеют "обратный эффект". Он объяснил, что Германия не может в полном объёме отказаться от российских энергоносителей, так как испытывает зависимость от нефти, газа, угля и других источников энергии из России.