Британцев ужаснуло признание министра обороны страны по Украине

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Накануне российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. Один из них выдал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и в течение 10 минут общался с главой британского Минобороны, а позже опубликовал часть беседы с ним.

В разговоре со "Шмыгалем" глава Минобороны Великобритании признался, что страна направила Украине почти все противотанковые установки, которые находились на вооружении у британской армии.

Пользователь с ником Partridge A. призвал отправить Уоллеса в отставку и удивился, что "такие клоуны правят страной".

Юзер cretinous назвал Уоллеса идиотом, который "должен чистить туалеты здания министерства, а не управлять им"

По словам The14men, министр является угрозой для нацбезопасности Великобритании, и "его нужно срочно убрать из правительства".

"Самое время вводить танки в Великобританию", — пошутил Save_Our_Sanity.

Ранее министр Уоллес рассказал, что на днях ему позвонил неизвестный и представился премьер-министром Украины. По данным британских СМИ, что звонок проходил в режиме видеоконференции и продлился 10 минут. Когда пранкер от имени Шмыгаля спросил у министра обороны, получало ли его ведомство "вещество", которое Киев отправил в Лондон, Уоллес ответил, что не ничего не знает об этом. Глава оборонного ведомства заподозрил неладное и прервал звонок.