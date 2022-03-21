Пранкеры Вован и Лексус "развели" министра обороны Великобритании

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. Один из них выдал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и в течение 10 минут общался с главой британского Минобороны.

В понедельник, 21 марта пранкеры опубликовали в YouTube-канале Вована часть беседы с Уоллесом, в которой речь стороны обсудили ядерное оружие на Украине.

Непонятно, кто из двух пранкеров "играл" Шмыгаля, но он сказал, что Украина хочет продолжить ядерную программу, чтобы защититься от РФ.

"России это очень сильно не понравилось бы", — сказал министр.

"Шмыгаль" согласился с ним и попросил у главы Минобороны помощи в этом важном вопросе, на что Уоллес ответил:

"Мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете".

Ранее глава Минобороны Великобритании рассказал, что ему позвонил неизвестный, который выдал себя за премьер-министра Украины. Британские СМИ сообщили, что звонок проходил в режиме видеоконференции и продлился 10 минут. После того, как пранкер от имени Шмыгаля спросил у министра, получало ли его ведомство "вещество", которое Киев отправил в Лондон, Уоллес ответил, что не ничего не знает об этом. После этого глава оборонного ведомства прервал звонок.