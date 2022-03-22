Зеленский созрел до Крыма, Донбасса и Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным такие вопросы, которые затрагивают темы Крыма и Донбасса. При этом он выразил уверенность, что решения не удастся достичь на первой встрече.

"На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу", — заявил Зеленский в интервью телеканалу "Суспильнi".

Президент Украины также сообщил, что вопрос о достижении компромиссов между РФ и Киевом будут решать украинцы в ходе общенационального референдума.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал переговорные требования России, которые включают признание Крыма частью РФ и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.