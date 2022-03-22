Экс-депутат Рады Журавко назвал правильным требование РФ по Крыму

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко счёл правильным требование российской делегации к Киеву признать Крым частью РФ.

По его словам, крымчане восемь лет назад сами решили жить в составе России на референдуме. Как отметил политик, их выбор нужно уважать.

"Россия делает правильно, выдвигая условия и требуя признать российский статус Крыма", — сказал Журавко в интервью РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с Крымом и республиками Донбасса. Однако он не уверен, что на первой встрече удастся достичь каких-либо конкретных договорённостей.

Также Зеленский предложил организовать всеукраинский референдум по гарантиям безопасности, статусам ДНР, ЛНР и Крыма.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ, согласно решению Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.