Зеленский заявил, что "у России не будет денег" без торговли с Германией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию отказаться от энергоресурсов из России, закрыть порты и не поставлять товары из РФ.

Он выступил с обращением к гражданам ФРГ, которое было размещено в Telegram-канале Офиса Президента.

"Немцы, вы имеете силу, Европа имеет силу. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег… Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов", — призвал он.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек признался, если поставки газа из России будут разорваны, Германия не сможет обеспечить теплом все дома, а промышленность не сможет работать следующей зимой.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял действия РФ как акт агрессии и стал вводить санкции против России.

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