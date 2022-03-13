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Автор Юлия Миленина

NI: Западу грозят вторичные последствия из-за санкций против России

Мир

Запад ввёл поспешные и нескоординированные санкции против РФ, забыв о стратегических последствиях. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Алекс Джоффе.

NI: Западу грозят вторичные последствия из-за санкций против России

По его мнению, некоторые ограничительные меры, введённые в отношении России, являются нелогичными. Так, например, журналист раскритиковал Запад за отказ от русской культуры, увольнение рабочих, приехавших из РФ, "забрасывание камнями" русских ресторанов.

Как отметил Джоффе, лидеры западных стран, утверждая санкции, скорее всего, хотели создать видимость того, что они "что-то делают".

"Теперь эти действия стали частью проблемы: они усугубили экономические кризисы, повлияли на ухудшение ситуации в области продовольственной безопасности", — отмечается в статье.

Также автор подчеркнул: в долгосрочной перспективе, помимо нехватки топлива и полезных ископаемых, Запад увидит "вторичные последствия" своих действий в виде проблем на Ближнем Востоке, которые спровоцируют крупный поток беженцев в Европу.

"Это на фоне остальных последствий разрушения связей с РФ усугубит кризис, приводя к распаду глобалистской системы", — убеждён Джоффе.

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