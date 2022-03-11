Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт

Всё, что говорила Россия про "секретные биолаборатории" на Украине, оказалось правдой. Обозреватель Fox News Такер Карлсон анализирует заверения Пентагона и пытается понять, можно ли взять ситуацию под контроль.

События последних суток показали, что США действительно стоят за функционированием таких точек. Проблема в том, что администрация Джозефа Байдена не только финансирует эти секретные биолаборатории, но и не обеспечила должную сохранность их смертоносного содержимого до российской спецоперации.

Карлсон отмечает, что сама новость звучит как сущая нелепица и никто бы в неё не поверил ещё пару дней назад. К тому же американцы заранее уверены, что это враньё. Потому что заявление об американских биолабораториях на Украине — "ложь и российская дезинформация".

Только против фактов не попрёшь, иронизирует обозреватель. Разумеется, первоначальную "проверку фактов" доверили анонимным чиновникам украинского правительства и байденовскому госдепартаменту.

Итог "проверки" был немного предсказуем — вывод о том, что "вбросы" об американских биолабораториях на Украине распространяют Россия и почему-то Китай.

И тут на сцене появилась Виктория Нуланд.

Моментально ситуация стала интереснее в разы, отметил Карлсон. Нуланд в своё время и принесла США войну в Ираке, но не только не извинилась, но и получает повышения как ни в чём не бывало — так уж устроен Вашингтон.

В настоящее время Нуланд — заместитель госсекретаря Байдена, курирует Украину и много о ней знает (ещё бы ей не знать). Именно она в 2014 году устроила на Украине переворот "во имя демократии".

Так вот в беседе с сенатором от Флориды Марко Рубио именно Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты, "которые на самом деле очень нас беспокоят, ведь сейчас их пытаются взять под свой контроль российские войска, российские силы".

Таким образом Нуланд полностью подтвердила российскую версию. Та "дезинформация", которую они несколько дней кряду клеймили "аморальной ложью" и "безумной теорией заговора", оказалась правдой от начала до конца.

Сразу же возникают вопросы — и не о моральной части всей истории, бог с ней совсем.

Что в этих лабораториях могут найти русские?

Как это повлияет на Украину и на остальной мир?

Не пора ли США самим начать к чему-то готовиться?

Обозреватель напомнил про "ковид" и его пока ещё неизвестное происхождение.

Но все до сих пор поют одним голосом о том, какой Владимир Путин в миллионный раз плохой. Нуланд, к слову, заявила, что Россия намерена сваливать на других то, что она планирует сама.

Прелестная логика. Не впервые.

Напрашивается вывод, раз уж американское правительство врёт и не краснеет, то хотя бы ради интереса можно послушать и другую сторону. Представитель МИД России заявил, что украинцы работают над смертельными патогенами, включая чуму и сибирскую язву. Правда ли это?

В Сети до сих пор вполне ищется сообщение 2010 года об открытии на Украине биологического исследовательского центра. А сайт The National Pulse раскопал отчёт Национальной академии наук США за 2011 год, где также объяснялось, что одесская лаборатория "отвечает за выявление особо опасных биологических патогенов".

ВОЗ в своём письме Reuters также сообщила, что сотрудничала с украинскими лабораториями и "настоятельно рекомендовала министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек".

Когда именно был озвучен этот призыв и выполнила ли его Украина, ВОЗ не уточнила. Видимо, к его реализации приступили всё же только после начала спецоперации.

Российские военные обнаружили сеть биолабораторий и следы уничтожения смертельно опасных патогенов.

Пентагон отрицает свою связь с этими лабораториями. Ничего это не значит. Можно и ядерный арсенал назвать оборонительным.

"Наше ядерное оружие ведь предназначено не для упреждающего уничтожения, а чтобы нас не убили другие, — но ядерным-то оно от этого быть не перестаёт", — мрачно резюмировал Карлсон.

Китайцы уже призвали инспекторов по оружию незамедлительно осмотреть эти объекты на Украине.

Также официальные лица Китая предложили изучить проводившиеся там опыты с коронавирусами летучих мышей, а также по "работе" с живущими в РФ птицами для распространения патогенов в час икс. Или он уже наступил — в том самом 2020 году?

Рано или поздно станет ясно, кто всё это затеял и зачем, подытожил Карлсон.

"Да, санкции с РФ могут снять, если будут доказаны разработки боевых вирусов США на территории Украины и над украинцами же", — заявил источник в экспертной среде при правительстве.

Владимир Зеленский снова записал обращение. Чувствуется страх. Но не перед наступлением ВС РФ. А по теме разработок химического и особенно биологического оружия.

Между тем Россия требует экстренного созыва СБ ООН по поводу американских биолабораторий на территории Украины. Эту же тему (обвинений США) активно поддержал Китай, который до сих пор придерживался "пророссийского нейтралитета" в конфликте.

"Начинается очень интересное время. Мы вот все хихикали-хихикали над этими биолабами, а оно, похоже, всерьёз", — пишут эксперты "МиГ".

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