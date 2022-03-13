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Автор Юлия Миленина

В Крыму назвали условия прекращения спецоперации РФ на Украине

Мир

Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала главные условия, которые требуется выполнить для прекращения специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

В Крыму назвали условия прекращения спецоперации РФ на Украине

По её словам, Киев должен принять все требования российской стороны, а также пересмотреть существующую систему государственности, передаёт РИА Новости.

"Чтобы наступил мир на Украине, необходимо выполнить все условия России, но кроме этого нужен пересмотр всей системы государственности", — отметила Гридчина.

Она считает, что будущее государственное устройство Украины — федерация или конфедерация. При этом глава украинской общины Крыма не исключает, что отдельные области страны пойдут по пути советских социалистических республик и сформируют свои независимые государства. Также Гридчина подчеркнула: некоторые субъекты могут попросить принять их в состав РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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