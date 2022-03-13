В Крыму назвали условия прекращения спецоперации РФ на Украине

Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала главные условия, которые требуется выполнить для прекращения специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

По её словам, Киев должен принять все требования российской стороны, а также пересмотреть существующую систему государственности, передаёт РИА Новости.

"Чтобы наступил мир на Украине, необходимо выполнить все условия России, но кроме этого нужен пересмотр всей системы государственности", — отметила Гридчина.

Она считает, что будущее государственное устройство Украины — федерация или конфедерация. При этом глава украинской общины Крыма не исключает, что отдельные области страны пойдут по пути советских социалистических республик и сформируют свои независимые государства. Также Гридчина подчеркнула: некоторые субъекты могут попросить принять их в состав РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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