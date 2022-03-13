Шеремет: Зеленский утратил контроль над Украиной и "отсиживается в кабинете"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью потерял контроль над страной. По словам парламентария, лидер Незалежной "отсиживается в тёплом кабинете", пока нацбатальоны бесчинствуют.

Как подчеркнул Шеремет, среди ВСУ и власти нет слаженной работы.

"Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Шеремет, именно из-за разлада в действиях гибнут мирные жители и солдаты, которых бросают на амбразуру.

"Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь", — резюмировал депутат.

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