Общественник предупредил международный сканал, подтвердив подлинность Библии

В прошлом году президент РФ Владимир Путин помиловал гражданина Бразилии Робсона Оливейру, который был задержан за перевозку метадона. С мужчиной работал член Общественной наблюдательной комиссии Московской области, религиовед Сергей Харив.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", общественник, оказывающий духовно-нравственную помощь людям в местах лишениях свободы, смог предупредить международный скандал после ареста бразильца.

Оливейра привёз из Рио-де-Жанейро разрешённое в Бразилии, но запрещённое в РФ лекарство. Иностранцу грозило наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Одна из религиозных организаций хотела передать бразильцу, находившемуся в каширском СИЗО, Библию на португальском языке. Однако сотрудники изолятора должны были убедиться в том, что это не экстремистская литература.

Тогда в дело вмешались специалисты ОНК. Сергей Харив подтвердил подлинность Библии. Впоследствии Священное писание предоставили Оливейре, "рвавшему волосы от отчаяния".

Вскоре суд признал мужчину виновным. Однако Путин помиловал его. В феврале президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил главу государства за такое решение.

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