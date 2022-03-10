Путин обвинил властей США в обмане граждан под предлогом борьбы с Россией

Российский лидер Владимир Путин указал на попытки американских властей обмануть своих граждан. Как отметил президент РФ, Москва не влияет на взрывной рост стоимости топлива в США.

Глава нашей страны напомнил, что поставки российской нефти в Штаты составляют всего три процента. По этой причине Вашингтону не стоит связывать отказ от углеводородов РФ с экономическими проблемами, объяснил Путин в ходе совещания с министрами.

"Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз своё собственное население", — заключил президент, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее в Конгрессе США одобрили предложение запретить поставки нефти и газа РФ в Штаты по причине объявления военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине. За отказ от российских углеводородов проголосовали 415 парламентариев, против — 17.

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