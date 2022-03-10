Российский лидер Владимир Путин указал на попытки американских властей обмануть своих граждан. Как отметил президент РФ, Москва не влияет на взрывной рост стоимости топлива в США.
Глава нашей страны напомнил, что поставки российской нефти в Штаты составляют всего три процента. По этой причине Вашингтону не стоит связывать отказ от углеводородов РФ с экономическими проблемами, объяснил Путин в ходе совещания с министрами.
"Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз своё собственное население", — заключил президент, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее в Конгрессе США одобрили предложение запретить поставки нефти и газа РФ в Штаты по причине объявления военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине. За отказ от российских углеводородов проголосовали 415 парламентариев, против — 17.
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Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.