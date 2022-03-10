Минобороны раскрыло подробности создания биооружия в лабораториях США на Украине

Министерство обороны РФ раскрыло подробности проекта UP-4, который реализовывался американскими и украинскими учёными в биолабораториях Киева, Харькова и Одессы.

По данным Минобороны, проект Пентагона был посвящён изучению распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе гриппа H5N1 (смертность от этого гриппа для людей составляет 50%), болезни Ньюкасла и других заболеваний. Американские учёные изучили 145 видов перелётных птиц, которые живут на Украине, и выявили два вида пернатых, чьи маршруты проходили через Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Другой проект Р-781 предполагает доставку биологического оружия на территорию РФ с помощью летучих мышей

"В числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллёза, а также коронавирусов и филовирусов", — подчеркнул Кириллов.

По его словам, проект по распространению смертельно опасных заболеваний через мигрирующих птиц является "одним из самых безрассудных и безответственных", поскольку в случае его реализации невозможно контролировать дальнейшее развитие ситуации.

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд призналась, что на Украине имеются "объекты биологических исследований". Она отметила, что Киев и Вашингтон пытаются не допустить, чтобы результаты деятельности биологов попали в руки РФ.

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