Депутат Рады назвал постановкой и фейком историю с обстрелом роддома в Мариуполе

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал историю с обстрелом роддома в Мариуполе очередной постановкой и фейком.

"Украина вся пропитана ложью и обманом. История трагедии в роддоме Мариуполя — очередная постановка и фейк", — написал Кива в Telegram.

Ранее в интернете были опубликованы фотографии разрушенного здания роддома в Мариуполе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на кадры и обвинил Россию в уничтожении больницы. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что "так рождаются фейк-ньюс" и напомнил, что со стороны России было предупреждение о превращении роддома в военную базу радикалов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские экстремисты из батальона "Азов" захватили роддом в Мариуполе и сделали в нём укреплённую базу. Глава МИД отметил, что иностранные средства массовой информации манипулируют общественным мнением, обвиняя армию России в атаке на больницу.