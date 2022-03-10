Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал историю с обстрелом роддома в Мариуполе очередной постановкой и фейком.
"Украина вся пропитана ложью и обманом. История трагедии в роддоме Мариуполя — очередная постановка и фейк", — написал Кива в Telegram.
Ранее в интернете были опубликованы фотографии разрушенного здания роддома в Мариуполе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на кадры и обвинил Россию в уничтожении больницы. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что "так рождаются фейк-ньюс" и напомнил, что со стороны России было предупреждение о превращении роддома в военную базу радикалов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские экстремисты из батальона "Азов" захватили роддом в Мариуполе и сделали в нём укреплённую базу. Глава МИД отметил, что иностранные средства массовой информации манипулируют общественным мнением, обвиняя армию России в атаке на больницу.
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