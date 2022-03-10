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Автор Игорь Рябов

Лавров рассказал о захвате роддома в Мариуполе украинскими националистами

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что украинские экстремисты захватили роддом в Мариуполе и сделали в нём укреплённую базу.

"Про родильный дом — не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу "зверств", которые чинят Вооружённые силы РФ. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов", откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультра-радикального батальона", — заявил Лавров после беседы с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

По словам российского министра, иностранные средства массовой информации манипулируют общественным мнением, обвиняя армию России в атаке на роддом.

Участников батальона "Азов" связывают с ультраправой и неонацистской идеологией. По данным некоторых экспертов, члены подразделение "исповедует сознательный и открытый нацизм".

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, когда армия России возьмёт под контроль Мариуполь и Харьков.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы оон украина сергей лавров дмитрий кулеба
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