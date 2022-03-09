Песков: Россия заранее готовилась к санкциям Запада

Западные санкции были ожидаемы, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Россия заранее готовилась к ним, чтобы минимизировать ущерб.

"Мы неоднократно говорили, что собственно санкции были ожидаемыми и самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Песков высказался, что Вашингтон фактически объявил экономическую войну Москве. Сейчас США пытаются привлечь весь мир к участию в санкционном давлении на Россию.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии с российской стороны и стал вводить пакет санкций против РФ.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский позже заявил, что санкции, которые так "тиражируют" страны-участницы Евросоюза против России, несут огромный ущерб гражданам самого ЕС.

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