Депутат Бундестага Котре: санкции против РФ сильно ударят по экономике ФРГ

Санкции, вводимые против России, окажут сильное негативное влияние на экономику Германии. Такое мнение высказал депутат Бундестага Штеффен Котре.

По мнению немецкого политика, антироссийские санкции в области энергетики просто противоречат здравому смыслу.

"Санкции сильно ударят по экономике Германии. Энергетическая политика федерального правительства ФРГ противоречит здравому смыслу. Одновременный отказ от угольной энергетики и ядерной энергетики без функционирующей замены можно объяснить только идеологией. Цены на энергоносители продолжат значительно расти для граждан. Промышленность также сильно пострадает. Например, алюминиевая или металлургическая, а также химическая и строительная отрасли, — сказал Котре в беседе с "Известиями".

Как отметил депутат, растущие цены на газ уже отрицательно сказываются на производстве удобрений и продуктов питания, а рост инфляции лишь усугубляет положение.

Котре уверил, что последствия санкций против России окажутся губительными не только для экономики, но и для общества.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия пока получает топливо из России в прежнем режиме, но уже начала закупать газ не в РФ.

Пагубное влияние антироссийских санкций на немецкую экономику также отметил вице-канцлер Роберт Хабек, который призывает снизить зависимость от российского газа. Также, по его словам, санкции изолировали финансовый рынок России, сделав его неликвидным.

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