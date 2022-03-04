Санкции, вводимые против России, окажут сильное негативное влияние на экономику Германии. Такое мнение высказал депутат Бундестага Штеффен Котре.
По мнению немецкого политика, антироссийские санкции в области энергетики просто противоречат здравому смыслу.
"Санкции сильно ударят по экономике Германии. Энергетическая политика федерального правительства ФРГ противоречит здравому смыслу. Одновременный отказ от угольной энергетики и ядерной энергетики без функционирующей замены можно объяснить только идеологией. Цены на энергоносители продолжат значительно расти для граждан. Промышленность также сильно пострадает. Например, алюминиевая или металлургическая, а также химическая и строительная отрасли, — сказал Котре в беседе с "Известиями".
Как отметил депутат, растущие цены на газ уже отрицательно сказываются на производстве удобрений и продуктов питания, а рост инфляции лишь усугубляет положение.
Котре уверил, что последствия санкций против России окажутся губительными не только для экономики, но и для общества.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия пока получает топливо из России в прежнем режиме, но уже начала закупать газ не в РФ.
Пагубное влияние антироссийских санкций на немецкую экономику также отметил вице-канцлер Роберт Хабек, который призывает снизить зависимость от российского газа. Также, по его словам, санкции изолировали финансовый рынок России, сделав его неликвидным.
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