Песков: США де-факто ведут экономическую войну с РФ

Вашингтон фактически объявил экономическую войну Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США, безусловно, объявили экономическую войну России. И они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть", — цитирует ТАСС заявление представителя Кремля в связи с высказыванием замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что развитие событий на Украине, с точки зрения американских властей, — это "стратегическое поражение Путина".

В ответ на вопрос о том, как РФ не проиграть в экономической войне на фоне попыток Вашингтона привлечь весь мир к участию в санкционном давлении на неё, пресс-секретарь российского президента заявил о необходимости "делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам".

Песков не назвал сферы, в которых РФ могла бы ввести ответные ограничительные меры.

"Я оставлю без ответа ваш вопрос. Нет, я не могу пока привести никаких деталей", — заявил представитель Кремля.

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