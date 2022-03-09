МИД РФ: логика в санкциях Запада полностью "оторвана от действительности"

Санкции, которые так "тиражируют" страны-участницы Евросоюза против России, несут огромный ущерб гражданам самого ЕС, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, логика в дальнейшем "наращивании" ограничений против российской стороны оторвана от реальности.

"В ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности", — пояснил Биричевский в беседе с РИА Новости.

По его словам, на фоне коронавирусных издержек, сейчас для граждан Евросоюза добавятся и санкционные, несмотря на то, что ограничения введены против России. Помимо всего прочего, они противоречат интересам самого Евросоюза и в целом являются нелегитимными.

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