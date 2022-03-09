В ЦРУ заявили, что Путин хочет "доминировать" на Украине

Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс заявил, что президент России Владимир Путин стремится взять Украину под свой контроль.

Во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса Бёрнс подчеркнул: впоследствии власти РФ могут попытаться формировать внешнеполитический курс Украины.

"Считаю, что Путин решительно настроен на то, чтобы доминировать на Украине, контролировать её, формировать её ориентацию", — цитирует ТАСС руководителя ЦРУ.

Бёрнс также добавил, что американские спецслужбы по-прежнему предоставляют Киеву разведывательные данные относительно шагов РФ в ходе спецоперации.

24 февраля Путин выступил с обращением к жителям страны. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие и воссоединяться с родными. При этом Путин отмечал, что вся ответственность за возможное кровопролитие будет на киевском режиме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен