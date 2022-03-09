Высказывания американских политиков о биологических лабораториях США, работающих на Украине, свидетельствуют о том, что Штаты боятся попадания хранящихся патогенов в руки российских экспертов. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, во время специальной военной операции на Украине военные из РФ наблюдали экстренную зачистку следов военно-биологической программы США.
"У нас имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", — сказано в официальном Telegram-канале посольства России в США.
Антонов считает, что вскоре будет подтверждено нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Дипломат подчеркнул: главным заказчиком работ, которые проводились в украинских лабораториях, выступал Пентагон. Он добавил, что в реализации проектов участвовали аффилированные с военным ведомством США компании.
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