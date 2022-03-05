Путин: люди в Донбассе — не бродячие собаки

Президент России Владимир Путин заявил, что за восемь лет Вооружённые силы Украины убили 13-14 тысяч жителей Донбасса, однако Запад все эти годы не замечал потерь среди мирного населения ДНР и ЛНР.

По словам лидера страны, в России случаются инциденты, когда бродячие собаки нападают на людей и ситуации доходят до летальных исходов, а потом этих животных убивают.

"Послушайте, но люди на Донбассе это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены", — сказал Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

При этом "цивилизованный Запад" предпочитал не замечать геноцида жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на протяжении восьми лет, отметил глава государства.

Ранее Путин подчеркнул, что целью спецоперации на Украине является защита населения Донбасса "от издевательств и геноцида", которым они подвергались в течение восьми лет.

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