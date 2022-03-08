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Автор Ольга Лебедева

Взгляд из Африки: Украиной слишком долго пользовались западные олигархи

Мир

Панафриканский активист Кеми Себа считает, что в конфликте между Украиной и Россией слишком большое влияние имеют западные СМИ, которые навязывают всем "дезинформацию о том, что президент Путин — агрессор".

Взгляд из Африки: Украиной слишком долго пользовались западные олигархи

В интервью RT Себа заявил, что "большая часть африканской молодёжи, представителем которой он является" считает, что "Москва реагирует на то, что "Украина слишком много лет использовалась западной олигархией, НАТО, элитой США, неолиберальной глобалистской олигархией, чтобы быть орудием угроз и давления в отношении России":

"Существует ряд соглашений, которые были заключены, НАТО никогда не должна была расширять свое влияние до такой близости от России", — утверждает Кеми Себа.

Отвечая на вопрос о последствиях конфликта на Украине и, в частности о балансе сил во всем мире, панафриканский активист сказал, что перед лицом глобализма, который, по его мнению, отстаивают западные страны, возникло новое направление — "традиционалистский суверенитет", который "будет соответствовать логике солидарности народов":

"Если Россия выиграет эту войну, реальность может стать еще более ценной и масштабной. Миссия России близка к тому, что мы делаем на африканском континенте, сопротивляясь колониализму, империализму во всех его формах. Если у России всё получится, то она сможет стать гарантом этого среди других".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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