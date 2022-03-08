Что стало для Путина триггером включения режима "советский чекист"

Решение российского президента о начале спецоперации по принуждению Украины к миру для "западных партнёров" абсолютной неожиданностью. Прежде всего потому, что Владимира Путина привыкли воспринимать, как человека, который в конфликтных ситуациях предпочитает "сдавать назад", избегая прямого столкновения.

В глазах коллективного Запада президент России был прежде всего хозяйственником, заботящимся об интересах экономики страны, этаким главой "RF corporation”. И вдруг начал действовать как полковник КГБ: чётко и решительно.

По мнению политконсультанта Игоря Дмитриева, для такого "перевоплощения" была объективная причина. А триггером к нему стал, как утверждает востоковед в своём ТГ-канале, некий "секретный доклад, который поменял его отношение к происходящему на Украине".

То есть, пишет политолог, с большой долей вероятности в том докладе были данные по ядерному оружию, они-то и "включили в Путине совсем другой режим":

"Вы должны понимать: Путин — советский офицер, как бы он ни был занят экономическими вопросами, его изначальная прошивка — это борьба с вероятным противником с ядерным оружием. Вокруг ядерного оружия происходило основное противостояние спецслужб, сотрудником которых он был. И сейчас это его основной козырь".

А опасаться всерьёз было чего: разжившись ядерным оружием — не без помощи покровителей, конечно — Украина могла легко начать диктовать условия Москве.

"Что было в докладе — неясно. Сами ли украинцы что-то начали производить или британцы привезли компоненты — не знаю. <…> Не так давно я общался с бывшим министром энергетики Украины и спросил, настолько это опасно, он ответил коротко: "Это п***!” - пишет Дмитриев.

И, по его словам, "только эта версия объясняет все странности текущего момента".