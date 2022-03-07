В Китае оценили схожесть ситуации в Тайване и на Украине

Глава МИД Китая Ван И во время пресс-конференции прокомментировал сравнение попытки властей вернуть контроль над Тайванем и военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине. Как подчеркнул министр, остров является частью КНР и обязательно "вернётся в объятия родины".

"Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать", — сказал Ван И, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим китайский политик охарактеризовал ситуацию на Украине как спор двух стран, в то время как ситуацию с Тайванем назвал внутренним делом КНР. Вместе с этим министр осудил игнорирование со стороны США принципа "одного Китая", попытки сдержать республику через остров.

Ранее руководитель Минобороны Австралии Питер Даттон допустил организацию поставок оружия в Тайвань. Также политик сравнил "возвращение острова Китаем" с "российским нападением на Украину".

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