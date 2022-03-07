Австралия намерена вооружать Тайвань против Китая

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что его страна не исключает, что будет вооружать Тайвань против Китая "так же, как Запад вооружил Украину против России".

В интервью программе Insiders ABC в воскресенье Даттон заявил, что Китай "накапливает ядерное оружие” и "милитаризируется”, и сравнил "угрозу возвращения Китаем Тайваня" с "вторжением России на Украину".

"Ну, я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы удержать Китай от актов агрессии в нашем регионе, которые стали бы угрозой для наших торговых отношений с Малайзией, Вьетнамом или Индонезией", — сказал австралийский министр.

Даттон утверждал, что, хотя всегда есть "цена за действия”, существует также "цена бездействия”, и добавил:

"Поэтому сейчас мы хотим, чтобы мир восторжествовал и сдерживал любые акты агрессии, будь то со стороны Китая, России или кого-либо еще. Поэтому Австралия проявит интерес к любому из этих конфликтов или угрозе конфликта, которые служат нашим национальным интересам, поскольку мы находимся в самой сильной позиции в компании таких великих союзников, как партнеры по НАТО”.

Напомним, ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео призвал признать Тайвань независимым государством, "как это сделала Россия" в отношении республик Донбасса.