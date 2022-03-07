Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что его страна не исключает, что будет вооружать Тайвань против Китая "так же, как Запад вооружил Украину против России".
В интервью программе Insiders ABC в воскресенье Даттон заявил, что Китай "накапливает ядерное оружие” и "милитаризируется”, и сравнил "угрозу возвращения Китаем Тайваня" с "вторжением России на Украину".
"Ну, я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы удержать Китай от актов агрессии в нашем регионе, которые стали бы угрозой для наших торговых отношений с Малайзией, Вьетнамом или Индонезией", — сказал австралийский министр.
Даттон утверждал, что, хотя всегда есть "цена за действия”, существует также "цена бездействия”, и добавил:
"Поэтому сейчас мы хотим, чтобы мир восторжествовал и сдерживал любые акты агрессии, будь то со стороны Китая, России или кого-либо еще. Поэтому Австралия проявит интерес к любому из этих конфликтов или угрозе конфликта, которые служат нашим национальным интересам, поскольку мы находимся в самой сильной позиции в компании таких великих союзников, как партнеры по НАТО”.
Напомним, ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео призвал признать Тайвань независимым государством, "как это сделала Россия" в отношении республик Донбасса.
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