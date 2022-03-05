Майк Помпео призвал США признать Тайвань

Во время визита на Тайвань экс-госсекретарь США Майк Помпео высказался за установление дипломатических отношений США с Тайванем.

Помпео входит в состав делегации США, которая находится с визитом на острове, который Китай считает своей частью.

Выступая в пятницу в Тайбэе, Майк Помпео заявил, что правительство США должно сделать "необходимый и давно назревший "шаг и предложить Тайваню признание как "свободной и суверенной страны".

"Речь идёт о признании безошибочно существующей реальности", — сказал экс-чиновник.

Его поддержал экс-начальник Генерального штаба США Майк Маллен, возглавляющий американскую делегацию, заявив, что "обеспечение мира и безопасности на Тайваньском проливе отвечает интересам не только США, но и всего мира".

Китай отреагировал

В Пекине представитель МИД Китая Ван Вэньбинь немедленно назвал Помпео "разорённым экс-политиком", чья "бредовая чушь" останется "безуспешной".

К слову, США не заключали обязательного соглашения о безопасности с Тайванем и никогда не брали на себя обязательства защищать остров военными средствами.

Поездка группы бывших чиновников Пентагона и органов национальной безопасности на Тайвань произошла на фоне обеспокоенности США по поводу того, что отсутствие готовности США развернуть войска в конфликте на Украине может спровоцировать Пекин на вторжение на остров.

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