В КНР объяснили, чем обернётся "игра в тайваньский вопрос" для США

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал "неоднократной ложью" заявления США о "геноциде" на тайваньском полуострове и отметил, что американская сторона не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны.

Как подчеркнул Цзюнь, неоднократно громкие высказывания американской стороны "опровергались фактами". И что население Тайваня "живёт мирной жизнью". Кроме того, постпред указал, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, а урегулирование территориального вопроса, задача исключительно Пекина.

"США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая… В противном случае игра в тайваньский вопрос приведёт лишь к ожогам", — цитирует постпреда РИА Новости.

Кроме того, Цзюнь подчеркнул, что в отношении соблюдения прав человека, США стоило бы оглянуться на свою историю.

"Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности", — резюмировал постпред.

Кроме того, представитель КНР указал властям и на более "современные" события в истории. Припомнив Сирию, Афганистан и Ирак.

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