Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина может угрожать "доминантности" Запада и положила начало новой эры в геополитике, заявили аналитики The Telegraph.
По мнению журналиста издания Роланда Олифанта, в первую очередь от дипломатической встречи выиграет российский лидер Владимир Путин.
"С этого момента доминация Запада под предводительством США не будет восприниматься как должное", — пишет аналитик.
По мнению Олифанта, Москва может получить огромную поддержку от экономического гиганта, а Китай, в свою очередь, может рассчитывать на помощь России в борьбе с западными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как подчеркнул аналитик, у стран появилась общая цель — "покончить" с Америкой.
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