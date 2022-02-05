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Автор Екатерина Широкова

The Telegraph: встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина открыла "новую эру"

Мир

Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина может угрожать "доминантности" Запада и положила начало новой эры в геополитике, заявили аналитики The Telegraph.

По мнению журналиста издания Роланда Олифанта, в первую очередь от дипломатической встречи выиграет российский лидер Владимир Путин.

"С этого момента доминация Запада под предводительством США не будет восприниматься как должное", — пишет аналитик.

По мнению Олифанта, Москва может получить огромную поддержку от экономического гиганта, а Китай, в свою очередь, может рассчитывать на помощь России в борьбе с западными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как подчеркнул аналитик, у стран появилась общая цель — "покончить" с Америкой.

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