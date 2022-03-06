ПВО ВКС России удалось сбить в воздухе ещё три истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата Украины. Об этом рассказали в пресс-службе российского министерства обороны.
Также в ведомстве подчеркнули, что всего за два дня украинские военно-воздушные силы потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолёта. Кроме того, в Минобороны РФ доложили, что на данный момент практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.
В воскресенье, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к народу в соцсетях. Глава государства заявил о разрушении аэродрома в городе Винница.
Он снова обратился за помощью к НАТО. Глава украинского государства считает, что Запад должен установить бесполётную зону, а также предоставить Украине самолёты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.
Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.