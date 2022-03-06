Минобороны РФ: почти вся боеспособная авиация Украины уничтожена

ПВО ВКС России удалось сбить в воздухе ещё три истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата Украины. Об этом рассказали в пресс-службе российского министерства обороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что всего за два дня украинские военно-воздушные силы потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолёта. Кроме того, в Минобороны РФ доложили, что на данный момент практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

В воскресенье, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к народу в соцсетях. Глава государства заявил о разрушении аэродрома в городе Винница.

Он снова обратился за помощью к НАТО. Глава украинского государства считает, что Запад должен установить бесполётную зону, а также предоставить Украине самолёты.

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