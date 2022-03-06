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Автор Екатерина Широкова

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о своих военных на Украине

Мир

Минобороны Белоруссии опровергло фейки о том, что их десантники якобы находятся на территории Украины. По сообщению ведомства, как и остальные военные, подразделение никуда из страны не выезжало.

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о своих военных на Украине

Как подчеркнули в министерстве, они, конечно, "гордятся", что белорусские военные "пользуются популярностью", но призывают проверять информацию.

"Диванные эксперты и украинские "свидетели" "видели" наших десантников под Житомиром и Харьковом, "сдавали в плен" под Киевом, объявляли "о бунтах". Вместе с мифической "колонной из 300 танков" они "воевали под Черниговом", — говорится в официальном Telegram-канале Минобороны. — "Разочаруем диванное "экспертсообщество". Десантники, как и все вооружённые силы, находятся в Белоруссии".

Кроме того, в министерстве уточнили, что некоторые "тролли" и вовсе сообщали, что военные уходят из страны в поисках "лучшей жизни".

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Белоруссия не будет воевать с Россией
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина белоруссия
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