Лукашенко раскрыл план Запада в отношении РФ и Белоруссии: "Нужна война"

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным спецоперацию РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине, а также санкции Запада в отношении стран.

"Они (западные страны. — Прим. ред.) уцепились в нас железобетонно, о чём мы сегодня два часа с Президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, с нами не разберутся. Они нас толкают в войну в Украине", — сказал Лукашенко, слова которого цитирует Telegram-канал BELTA.

По словам главы Белоруссии, против неё и России давно ведут "гибридную войну". Вместе с этим политик подчеркнул, что напряжённая ситуация на Украине закончится в любом случае.

"Им (лидерам Запада. — Прим. ред.) нужна война и чем дольше, тем лучше", — отметил президент.

Ранее Лукашенко предупреждал: Минск хотят насильно сделать участником военных действий на территории соседней страны. Как сказал белорусский лидер, местные жители против силового решения проблем, однако готовы защищать свою родину.

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