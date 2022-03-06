Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к народу в соцсетях. Глава государства заявил о разрушении аэродрома в городе Винница.
По его словам, аэродром был разрушен в результате ракетного удара. Президент Украины насчитал восемь ракет, упавших недалеко от Винницы.
Зеленский в очередной раз обратился за помощью к НАТО. Глава украинского государства считает, что Запад должен установить бесполётную зону, а также предоставить Украине самолёты.
"Это ваша гуманитарная обязанность — защищать нас. И вы это можете. Если вы этого не сделаете, не дадите нам хотя бы самолёты, чтобы мы могли сами себя защитить, можно сделать только один вывод:
вы хотите, чтобы нас медленно убивали. Это ответственность мировых лидеров. От сегодня и навсегда", — заявил Зеленский.
24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. К началу марта Минобороны РФ заявило о полном контроле за воздушным пространством соседней страны.
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