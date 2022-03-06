В США заявили, что будут убеждать ЕС отказаться от нефти из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в стране активно обсуждается вопрос отказа от покупки нефти у России. По его словам, эта перспектива также находится на стадиии обсуждения с Евросоюзом.

"Мы разговариваем сейчас с европейскими партнёрами, чтобы рассмотреть скоординированные действия в контексте перспективы запрета на импорт российской нефти", — объяснил Блинкен в интервью CNN.

Он полагает, что на текущий момент самое главное — убедить коллег, что на международном рынке будет достаточно топлива.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен говорил, что его страна постарается сохранить дипломатические отношения с Россией. По его словам, это необходимо для консультаций американцев, находящихся на территории страны.

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