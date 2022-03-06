Shell собирается отдать прибыль от российской нефти в помощь Украине

Британско-нидерландская компания Shell намерена отправить всю прибыль с недавно приобретённой нефти у России на помощь украинским гражданам. По сообщению регулятора, покупка сырого российского чёрного золота было "трудным решением".

Как пояснили в компании, закупка российской нефти позволила обеспечить страны Европы топливом на ближайшие недели. А грузы из альтернативных источников не прибыли вовремя.

"Мы направим прибыль от ограниченного количества российской нефти, которую мы должны закупить, в специальный фонд. В ближайшие дни и недели мы будем работать с партнёрами по оказанию помощи и гуманитарными учреждениями, чтобы определить, где лучше всего разместить средства из этого фонда", — цитирует заявление представителей компании "Прайм".

Кроме того, в Shell подчеркнули, что не могут "в одночасье" найти замену российским поставщикам из-за "важности России на рынке", но усиленно занимаются этим вопросом.

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