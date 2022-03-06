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Автор Артём Пермяков

Госдеп США не собирается разрывать отношения с Россией

Мир

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его страна постарается сохранить дипломатические отношения с Россией. По его словам, это необходимо для консультаций американцев, находящихся на территории страны.

США ранее призвали всех граждан США покинуть территорию России и воздержаться от новых поездок.

"В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь", — заявил Блинкен на брифинге в Кишинёве.

24 февраля армия РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате США наложили санкции на Россию.

Со стороны Украины в адрес США звучат призывы полностью разорвать дипломатические отношения между странами.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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