Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его страна постарается сохранить дипломатические отношения с Россией. По его словам, это необходимо для консультаций американцев, находящихся на территории страны.
США ранее призвали всех граждан США покинуть территорию России и воздержаться от новых поездок.
"В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь", — заявил Блинкен на брифинге в Кишинёве.
24 февраля армия РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате США наложили санкции на Россию.
Со стороны Украины в адрес США звучат призывы полностью разорвать дипломатические отношения между странами.
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