Бункер Зеленского в Киеве защищён от ядерного удара, заявил Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президентский бункер Владимира Зеленского в Киеве надёжно защищён от ядерного удара.

По его словам, оборонительное сооружение находится на территории администрации президента. Как отметил Азаров, бункер был сооружён ещё во времена СССР для работы высшего политического и военного руководства в случае атомного нападения, передаёт РИА Новости.

"Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", — сказал экс-премьер Украины.

Он подчеркнул: в помещении есть большое количество комнат для отдыха и работы, а специальные выходы позволяют быстро попасть на вертолётную площадку. Однако Азаров выразил сомнение в том, что Зеленский всё ещё находится в Киеве.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что глава Украины "сбежал в Польшу" и "спрятался" в посольстве США.

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