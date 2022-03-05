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Автор Юлия Миленина

Бункер Зеленского в Киеве защищён от ядерного удара, заявил Азаров

Мир

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президентский бункер Владимира Зеленского в Киеве надёжно защищён от ядерного удара.

Бункер Зеленского в Киеве защищён от ядерного удара, заявил Азаров

По его словам, оборонительное сооружение находится на территории администрации президента. Как отметил Азаров, бункер был сооружён ещё во времена СССР для работы высшего политического и военного руководства в случае атомного нападения, передаёт РИА Новости.

"Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", — сказал экс-премьер Украины.

Он подчеркнул: в помещении есть большое количество комнат для отдыха и работы, а специальные выходы позволяют быстро попасть на вертолётную площадку. Однако Азаров выразил сомнение в том, что Зеленский всё ещё находится в Киеве.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что глава Украины "сбежал в Польшу" и "спрятался" в посольстве США.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина николай азаров владимир зеленский
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