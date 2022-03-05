Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президентский бункер Владимира Зеленского в Киеве надёжно защищён от ядерного удара.
По его словам, оборонительное сооружение находится на территории администрации президента. Как отметил Азаров, бункер был сооружён ещё во времена СССР для работы высшего политического и военного руководства в случае атомного нападения, передаёт РИА Новости.
"Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", — сказал экс-премьер Украины.
Он подчеркнул: в помещении есть большое количество комнат для отдыха и работы, а специальные выходы позволяют быстро попасть на вертолётную площадку. Однако Азаров выразил сомнение в том, что Зеленский всё ещё находится в Киеве.
Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что глава Украины "сбежал в Польшу" и "спрятался" в посольстве США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.