Илья Кива подтвердил: Зеленский сбежал в Польшу

Депутат украинской Верховной рады Илья Кива подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что президент Украины покинул страну.

По словам нардепа от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", Верховный главнокомандующий ВСУ "сбежал в Польшу".

По словам украинского политика, президент Незалежной покинул страну 4 марта и сейчас "прячется" в посольстве США.

"Оттуда он будет отдавать безумные приказы и утилизировать украинскую армию и гражданское население ", — говорит Илья Кива.

Напомним, что в пятницу о бегстве Владимира Зеленского из Украины сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. А, как рассказывала Pravda.Ru, американский конгресс сейчас обдумывает, что Штатам делать с украинским правительством в изгнании.