Депутат украинской Верховной рады Илья Кива подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что президент Украины покинул страну.
По словам нардепа от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", Верховный главнокомандующий ВСУ "сбежал в Польшу".
По словам украинского политика, президент Незалежной покинул страну 4 марта и сейчас "прячется" в посольстве США.
"Оттуда он будет отдавать безумные приказы и утилизировать украинскую армию и гражданское население ", — говорит Илья Кива.
Напомним, что в пятницу о бегстве Владимира Зеленского из Украины сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. А, как рассказывала Pravda.Ru, американский конгресс сейчас обдумывает, что Штатам делать с украинским правительством в изгнании.
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В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.
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