В США решают, что делать с правительством Зеленского, когда оно будет в изгнании

В американском конгрессе наконец-то появилась сплочённость. Демократы и республиканцы перестали — на время — выяснять отношения и вместе с сотрудниками службы национальной безопасности обсуждают проблемы оказания помощи правительству президента Украины Владимира Зеленского, если Киев падёт и ему придётся "отправиться в изгнание".

Как передают СМИ, "этот мрачный сценарий, который чиновники администрации Байдена не решаются признать публично всё чаще обсуждается в Вашингтоне".

"Одна из проблем, с которой мы столкнёмся, заключается в том, где будет находиться украинское правительство, и это должно быть перенесено во Львов или куда-то к западу от Днепра? Или это должно быть перемещено в какое-то место за пределами Украины?” — сказал в телефонном интервью NBC Джейсон Кроу, ветеран войн в Ираке и Афганистане, член комитета разведки и ВС США.

По его словам, "на цели обеспечения работы украинского правительства в изгнании" планируется направить "миллиарды долларов в качестве чрезвычайной помощи".

"Мы должны подготовиться к возможности того, что русские захватят Украину, и в этом случае они встретят яростное сопротивление и мятеж, и мы должны быть в состоянии помочь этому мятежу, — сказал другой член Комитета по разведке Раджа Кришнамурти. — И мы должны убедиться, что украинцы оснащены летальной и нелетальной помощью, а также разведкой, чтобы отбиться от русских”.

США за последний год направили Украине более миллиарда долларов военной помощи, включая деньги на противотанковые ракеты Javelin, системы ПВО Stinger и другое оборудование и боеприпасы. Но теперь Белый дом и Конгресс хотят дать еще $10 млрд военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и своим европейским союзникам "на борьбу с Россией".

Подробности, как рассказали изданию конгрессмены, будут обсуждаться сегодня, в субботу, 5 марта, во время видеоконференции с участием Владимира Зеленского, сенаторов США и несколько членов Палаты представителей.

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