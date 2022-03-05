Что происходит с Зеленским - профессиональный взгляд врача-психиатра

Внешний вид украинского президента и его, мягко говоря, необычная манера разговора во время последней пресс-конференции вызвали массу вопросов у тех, кто смотрел это выступление.

Владимир Зеленский выглядит очень плохо: опухшее лицо, несвязная и не всегда внятная речь, временами он то словно "залипает", то никак не может сконцентрироваться на разговоре…

На профессиональный взгляд врача-нарколога, психиатра Василия Шурова, странное поведение Верховного главнокомандующего ВСУ может указывать на проблемы с алкоголем, наркотиками или транквилизаторами:

"… это похоже на наркотическую интоксикацию, потому что человек в данный момент явно не оценивает себя адекватно: он вышел к журналистам в очень плохом виде, разговаривает с задержкой, забывает слова, перешёл на какой-то сленг. Это классика при употреблении либо наркотиков седативного ряда, либо прекращения работы психостимулятора. У него (Зеленского) на этой записи налицо проблемы с пониманием. Хорошо видно, что ему приходится прикладывать усилия, чтобы понять вопрос и сформулировать ответ. Мы видим, что нет внятного ответа, а есть какой-то сленг обиженного мальчика".