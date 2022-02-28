Японские власти резко раскритиковали правительство Белоруссии за поддержку России. Согласно заявлению министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, речь идёт о военной активности российской стороны на Украине.
Ранее Токио присоединился к инициативе стран Евросоюза отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT.
"Мы сурово осуждаем поддержку Белоруссией военной активности России. Япония рассматривает [санкционные] меры против белорусских граждан, включая представителей правительства", — цитирует японского министра ТАСС.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы японского государства о том, какие санкции намерен ввести кабмин в отношении России. Так, согласно информации, туда меры войдут заморозки счетов, ограничение торговых отношений, запрет на операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии. Кроме того, в Токио заявили о санкциях против президента России Владимира Путина.
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В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.