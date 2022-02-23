Огласите весь список: Япония обнародовала перечень санкций против России и ЛДНР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио вводит санкции против России и ЛДНР из-за признания самопровозглашённых республик. Как уточнили власти, сейчас правительство занимается "проработкой деталей".

Как подчеркнул Кисида, как только кабмин урегулирует все нюансы документа, он будет немедленно обретёт законную силу.

"Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране", — цитирует заявление премьера Японии РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление японских властей о том, что в Токио намерены рассмотреть перечень ограничений против России из-за ситуации в Незалежной. Япония не единожды собирала экстренные заседания из-за угрозы "вторжения" Москвы на Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен