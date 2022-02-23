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Автор Екатерина Широкова

Огласите весь список: Япония обнародовала перечень санкций против России и ЛДНР

Политика

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио вводит санкции против России и ЛДНР из-за признания самопровозглашённых республик. Как уточнили власти, сейчас правительство занимается "проработкой деталей".

Огласите весь список: Япония обнародовала перечень санкций против России и ЛДНР

Как подчеркнул Кисида, как только кабмин урегулирует все нюансы документа, он будет немедленно обретёт законную силу.

"Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране", — цитирует заявление премьера Японии РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление японских властей о том, что в Токио намерены рассмотреть перечень ограничений против России из-за ситуации в Незалежной. Япония не единожды собирала экстренные заседания из-за угрозы "вторжения" Москвы на Украину.

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Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы япония фумио кисида
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