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Автор Ольга Лебедева

Швейцарский банк: российские оффшоры могут обрушить мировой финансовый рынок

Экономика

Мировые финансовые рынки пострадают, если санкции, связанные с Украиной, будут нацелены на огромные оффшорные резервы России, сообщает Credit Suisse со ссылкой на Bloomberg.

Швейцарский банк: российские оффшоры могут обрушить мировой финансовый рынок

По данным швейцарского банковского гиганта, у Москвы есть около $300 млрд иностранной валюты, хранящейся за рубежом, – достаточно, чтобы разрушить денежные рынки, если эти резервы будут заморожены или если Москва внезапно переместит их из-за санкций.

“Когда потоки меняются, спреды могут разрываться, - сказал аналитик Credit Suisse Group AG Золтан Позар. - Если ситуация обострится, трудно не увидеть прямого влияния на валютные свопы и фиксации Libor в долларах США, учитывая огромный финансовый профицит России и то, где эти профициты развернуты”.

По оценкам Позара, российский Центробанк и «частный сектор» держат $200 млрд в валютных свопах и $100 млрд в депозитах в иностранных банках – достаточно, чтобы существенно изменить финансовые рынки.

По его данным, Россия владеет почти $1 трлн ликвидного богатства, и большая его часть - в долларах США, даже после того, как страна продала все свои запасы казначейских облигаций в 2018 году.

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«Архив Пандоры» раскрыл офшоры политиков, бизнесменов и звезд. Кто из россиян в списке
Автор: Ольга Лебедева
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