Стремясь доказать Москве, что она "неправа в том, что предпринимает по Украине" коллективный Запад, возглавляемый США, ударил санкциями по банковскому сектору России.
Как эти санкции повлияют на простых граждан? В вопросе разобрался RT.
Напомним, правительство США объявило в четверг о наборе "долгосрочных" санкций в отношении российских банков. Их поддержали союзники Вашингтона, в том числе ЕС, Япония и Австралия.
Крупнейший банк России — Сбер — подвергнут так называемым корреспондентским и кредиторским санкциями:
Банк ВТБ — второй по величине в России, банк "Открытие”, Совкомбанк и Новикомбанк сталкиваются с "санкциями полной блокировки", которые заморозят любые активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретят гражданам США иметь с ними дело.
Согласно данным, обнародованным Центробанком, спрос на наличные взлетел до самого высокого уровня с конца марта 2020 года:
Это, правда, меньше — в 1,5 раза — чем в первые дни пандемии.
"Карты, выпущенные Банком ВТБ, Банком "Открытие", Совкомбанком и Новикомбанком, не будут работать с такими сервисами, как ApplePay и GooglePay", — сообщил в пятницу ЦБ РФ.
ВТБ посоветовал своим клиентам за рубежом снимать средства или расплачиваться через другие банки.
В принципе, нет. Санкции не повлияют на банковские операции для клиентов в России, а отечественные кредиторы продолжат оказывать услуги без ограничений, заявили в ЦБ.
Однако пользоваться картами за рубежом или расплачиваться онлайн в магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции, будет невозможно.
Радикальные меры, предпринятые США и их союзниками, вынудили российский регулятор ввести пакет экстренной поддержки, который обеспечит поддержание финансовой стабильности России и непрерывность бизнеса финансовых институтов.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.