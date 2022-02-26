Не надо паники: санкции против банков россиян почти не коснутся

Стремясь доказать Москве, что она "неправа в том, что предпринимает по Украине" коллективный Запад, возглавляемый США, ударил санкциями по банковскому сектору России.

Как эти санкции повлияют на простых граждан? В вопросе разобрался RT.

Напомним, правительство США объявило в четверг о наборе "долгосрочных" санкций в отношении российских банков. Их поддержали союзники Вашингтона, в том числе ЕС, Япония и Австралия.

В черный список попали Сбербанк и 25 его дочерних компаний, Банк ВТБ, включая 20 дочерних компаний, а также другие крупные российские финансовые институты, такие как банк "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк и 34 его "дочки".

В наборе санкционных мер предусмотрен "индивидуальный подход"

Крупнейший банк России — Сбер — подвергнут так называемым корреспондентским и кредиторским санкциями:

ему ограничивают доступ к долларовым операциям.

Банк ВТБ — второй по величине в России, банк "Открытие”, Совкомбанк и Новикомбанк сталкиваются с "санкциями полной блокировки", которые заморозят любые активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретят гражданам США иметь с ними дело.

Россияне слегка испугались

Согласно данным, обнародованным Центробанком, спрос на наличные взлетел до самого высокого уровня с конца марта 2020 года:

в четверг ежедневные снятия составили более 100 млрд рублей (свыше $1 млрд).

Это, правда, меньше — в 1,5 раза — чем в первые дни пандемии.

Какие финансовые услуги будут недоступны россиянам?

"Карты, выпущенные Банком ВТБ, Банком "Открытие", Совкомбанком и Новикомбанком, не будут работать с такими сервисами, как ApplePay и GooglePay", — сообщил в пятницу ЦБ РФ.

ВТБ посоветовал своим клиентам за рубежом снимать средства или расплачиваться через другие банки.

Стоит ли россиянам беспокоиться?

В принципе, нет. Санкции не повлияют на банковские операции для клиентов в России, а отечественные кредиторы продолжат оказывать услуги без ограничений, заявили в ЦБ.

Однако пользоваться картами за рубежом или расплачиваться онлайн в магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции, будет невозможно.

Радикальные меры, предпринятые США и их союзниками, вынудили российский регулятор ввести пакет экстренной поддержки, который обеспечит поддержание финансовой стабильности России и непрерывность бизнеса финансовых институтов.

В ЦБ заверили, что у финучреждений страны есть четкий план действий на любой сценарий.

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