В ЕС приняли решение отключить ряд банков РФ от SWIFT

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы европейских министерств иностранных дел пришли к согласию по вопросу отключения России от SWIFT, сообщает РИА Новости.

"Мы исключаем определённое количество российских банков из SWIFT", — сказал он по итогам виртуальной встречи министров.

Кроме того, Боррель рассказал, что на переговорах было принято решение закрыть небо Европейского союза для российских самолётов. По его словам, ни один российский самолёт теперь не сможет приземляться или взлететь с аэродрома ЕС.

Уточняется, что данные решения будут опубликованы в Официальном журнале ЕС — после этого они вступят в силу.

Ранее глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс подчеркнул, что Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы, несмотря на то, что её полномочия в организации приостановлены.

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