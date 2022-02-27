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Автор Валентина Севрюгина

В ЕС приняли решение отключить ряд банков РФ от SWIFT

Мир

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы европейских министерств иностранных дел пришли к согласию по вопросу отключения России от SWIFT, сообщает РИА Новости.

В ЕС приняли решение отключить ряд банков РФ от SWIFT

"Мы исключаем определённое количество российских банков из SWIFT", — сказал он по итогам виртуальной встречи министров.

Кроме того, Боррель рассказал, что на переговорах было принято решение закрыть небо Европейского союза для российских самолётов. По его словам, ни один российский самолёт теперь не сможет приземляться или взлететь с аэродрома ЕС.

Уточняется, что данные решения будут опубликованы в Официальном журнале ЕС — после этого они вступят в силу.

Ранее глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс подчеркнул, что Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы, несмотря на то, что её полномочия в организации приостановлены.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия евросоюз жозеп боррель
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