Боррель: ЕС примет решение об отключении российских банков от SWIFT 27 февраля

Совет министров иностранных дел ЕС планирует принять решение об отключении ряда российских банков от SWIFT 27 февраля. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Примем дальнейшие жёсткие экономические санкции, включая исключение российских банков из SWIFT", — написал глава дипломатии ЕС в Twitter.

По его словам, главы МИД ЕС обсудят также предложение об использовании Европейского фонда мира для финансирования поставок летального оружия украинской армии.

Согласно информации Совета Евросоюза, встреча глав МИД РФ состоится в воскресенье, 27 февраля, в формате видеоконференции. В ходе неё планируется обсудить дальнейшие ответные меры в связи с действиями РФ на Украине.

РФ начала специальную операцию на Украине 24 февраля из-за обострения обстановки в Донбассе. В ходе операции планируется вывести из строя объекты украинской военной инфраструктуры. В связи с действиями РФ на Украине объявили о введении военного положения. Киев заявил также о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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