Совет министров иностранных дел ЕС планирует принять решение об отключении ряда российских банков от SWIFT 27 февраля. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Примем дальнейшие жёсткие экономические санкции, включая исключение российских банков из SWIFT", — написал глава дипломатии ЕС в Twitter.
По его словам, главы МИД ЕС обсудят также предложение об использовании Европейского фонда мира для финансирования поставок летального оружия украинской армии.
Согласно информации Совета Евросоюза, встреча глав МИД РФ состоится в воскресенье, 27 февраля, в формате видеоконференции. В ходе неё планируется обсудить дальнейшие ответные меры в связи с действиями РФ на Украине.
РФ начала специальную операцию на Украине 24 февраля из-за обострения обстановки в Донбассе. В ходе операции планируется вывести из строя объекты украинской военной инфраструктуры. В связи с действиями РФ на Украине объявили о введении военного положения. Киев заявил также о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
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Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.