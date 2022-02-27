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Автор Олег Артюков

Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия

Политика

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс подчеркнул, что Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы. Даже несмотря на то, что её полномочия в организации приостановлены.

Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия

"Россия по-прежнему обязана выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы", — говорится в заявлении.

Кокс отметил, что организация должна оставаться финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. "Действия сейчас в духе солидарности должны гарантировать, что наша работа не пострадает из-за позиции (по Украине)", — добавил председатель ПАСЕ.

Он обратился к делегациям других государств, чтобы правительства этих стран (всего их 46) увеличили финансирование структур Совета Европы, сообщает РИА "Новости".

Комитет министров Совета Европы 25 февраля принял решение приостановить полномочия России в СЕ. При этом было подчёркнуто, что Россия остаётся членом организации и участником её конвенции.

Напомним, в 2017 году Россия приостановила уплату взноса в ПАСЕ. Произошло это после того, как в 2014 году российскую делегацию лишили основных полномочий в ассамблее. Вопрос о восстановлении прав рассматривался дважды, но изменения так и не произошли.

В 2017 году Москва заблокировала треть своего взноса — 11 миллионов евро — в Совет Европы. Эти деньги как раз предназначались для ПАСЕ.

Россия является одной из пяти основных плательщиков Совета Европы. Выплата едина и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека. Сумма составляет примерно 40 миллионов евро ежегодно.

Выплаты были возобновлены в 2019 году, после восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. Причём речь шла о погашении задолженности именно перед Советом Европы за 2017-2018 годы. Речь тогда шла о сумме более 54,5 млн евро.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Темы пасе совет европы
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