По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США не погнушались использовать даже Микронезию, чтобы поддержать неонацизм на Украине. Это было сказано в ответ на сообщение о разрыве Федеративными штатами Микронезии дипломатических отношений с Россией из-за ситуации на Украине.
"Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", — сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова иронично отметила, что, видимо, решение о разрыве дипотношений между Микронезией и РФ и было той самой "действенной помощью", о которой президент Украины Владимир Зеленский просил Запад.
"Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 года) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН", — объяснила Захарова.
Представитель МИД напомнила, что Микронезия вместе с США, Японией и Маршалловыми островами в 2005 и 2006 годах голосовала против этой резолюции ООН о борьбе с героизацией фашизма, когда она была впервые представлена общественности.
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