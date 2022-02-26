EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Зазарова: для защиты неонацизма на Украине США понадобилась Микронезия

Мир

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США не погнушались использовать даже Микронезию, чтобы поддержать неонацизм на Украине. Это было сказано в ответ на сообщение о разрыве Федеративными штатами Микронезии дипломатических отношений с Россией из-за ситуации на Украине.

Зазарова: для защиты неонацизма на Украине США понадобилась Микронезия

"Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве", — сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова иронично отметила, что, видимо, решение о разрыве дипотношений между Микронезией и РФ и было той самой "действенной помощью", о которой президент Украины Владимир Зеленский просил Запад.

"Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 года) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН", — объяснила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Микронезия вместе с США, Японией и Маршалловыми островами в 2005 и 2006 годах голосовала против этой резолюции ООН о борьбе с героизацией фашизма, когда она была впервые представлена общественности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Мария Захарова против журналиста Sky News. Война в Украине. Обвинения в адрес России
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина мария захарова
Sberbank
Новости
Зазарова: для защиты неонацизма на Украине США понадобилась Микронезия
Кремль: президент Киргизии Жапаров поддержал Россию в её действиях на Украине
Беглов третий день ждет встречи с президентом
Володин: Зеленский сбежал из Киева
В Киеве полиция поймала сотрудников СБУ, перепутав с диверсантами
Немецкие солдаты замерзают в Литве: на всех не хватает курток и термобелья
Володин: "Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира"
России могут отключить от платёжной системы SWIFT в течение нескольких дней
ВСУ обстреляли из "Градов" жилые кварталы в Старобельске, Донбасс
Медведев не исключил возврат смертной казни в России
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь

Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.

Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Аналитик Козин объяснил, когда должна завершиться спецоперация на Украине
Экономика и бизнес
Европейские цены на энергоносители выросли на 41 процент за сутки
Юрий Носовский "Киев будет либо американским, либо безлюдным": киевлян попросили с вещами на выход Юрий Носовский Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Кадыров собрал бойцов из-за ситуации на Украине: "Займём горячие точки"
Мир. Новости мира
Почему НАТО кинуло Украину и ушло из Чёрного моря
Китай призвал к защите суверенитета всех стран: "Позиция относится и к Украине"
Политика. Новости и аналитика
Китай призвал к защите суверенитета всех стран: "Позиция относится и к Украине"
Последние материалы
Кремль: президент Киргизии Жапаров поддержал Россию в её действиях на Украине
Беглов третий день ждет встречи с президентом
Володин: Зеленский сбежал из Киева
В Киеве полиция поймала сотрудников СБУ, перепутав с диверсантами
Немецкие солдаты замерзают в Литве: на всех не хватает курток и термобелья
Володин: "Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира"
России могут отключить от платёжной системы SWIFT в течение нескольких дней
ВСУ обстреляли из "Градов" жилые кварталы в Старобельске, Донбасс
Медведев не исключил возврат смертной казни в России
Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников